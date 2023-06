Feijoada beneficente abre comemorações dos 111 anos de Ponta Porã

O mês de julho será intenso no sentido de comemorar os 111 anos de Ponta Porã, com diversas inaugurações e atividades que marcam o desenvolvimento e o crescimento urbano da cidade. As ações sociais terão grande destaque no aniversário da cidade neste ano, segundo o Secretário de Governo e Comunicação, Fábio Caffarena.

A animação musical ficará por conta dos Grupos Sampri, Samba Bueno e Calle Once, que farão suas apresentações ao vivo para o entretenimento dos convidados.

A 1.ª Feijoada do FAC vai arrecadar fundos para a Campanha do Agasalho 2023 – Aqueça Vidas.

A meta é confeccionar em torno de 10 mil conjuntos de soft para entregar às famílias em estado de vulnerabilidade.

As costureiras do FAC estão trabalhando em ritmo acelerado para terminar os conjuntos que serão doados para o inverno.

A 1.ª Feijoada do FAC é uma realização da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, através do FAC e tem na sua organização à frente da equipe a Primeira-Dama Paula Consalter.