Feira Alimentaria em Barcelona 2024: Uma celebração da gastronomia e inovação culinária

A Feira Alimentaria em Barcelona de 2024 é um evento imperdível para os entusiastas da gastronomia e da cultura culinária. Com uma tradição de mais de 40 anos, a Alimentaria é reconhecida como uma das principais feiras do setor alimentício na Europa e no mundo.

Em 2024, Barcelona mais uma vez é o palco desse evento grandioso, que reúne chefs renomados, produtores de alimentos, representantes de restaurantes e profissionais do setor de todo o mundo. É uma grande oportunidade para explorar as tendências mais recentes em alimentos e bebidas, descobrir novos sabores e conhecer as últimas inovações tecnológicas no setor.

Um dos estandes que visitei foi o da preciosa marca Montaraz, famosa pelo seu Jamón (presunto cru) localizado no sul da Espanha. O produto é surpreendente e você pode saber mais na coluna.

