Feira Central tem programação especial de natal até dia 24

Com atividades para todas as idades, a Feira Central da capital estará com programação especial de natal até dia 24 de dezembro.

A programação começa nesta terça-feira (12), com a abertura da 19ª edição da RuralTur.

Durante os dias de programação, a população poderá encontrar pratos típicos com descontos, e a chega do papai Noel pantaneiro que estará acompanhado da cavalgada do Clube do Laço Comprido (CLC).



Sobre a RuralTur - A Ruraltur é uma feira itinerante de turismo rural promovida pelo Sebrae e, pela primeira vez, ocorre em Mato Grosso do Sul. O evento vai enaltecer as belezas, os potenciais e oportunidades encontrados em MS, contando ainda com empreendedores de vários estados brasileiros e 150 expositores que oferecerão pacotes especiais com experiências únicas para quem quer vivenciar os destinos locais.



“Para nós é uma honra receber o Sebrae MS, e diversas caravanas do Brasil, no nosso espaço. A Feira Central é sinônimo de cultura e, claro, turismo. Portanto, receber aqui este público tão especial nos deixa felizes para compartilhar a força do turismo regional”, afirma Alvira Appel, presidente da Afecetur (Feira Central, Cultural e Turística de Campo Grande).



O evento é do Sebrae, com correalização do Sistema Famasul, por meio do Senar/MS, e apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur). Para participar do evento, basta se inscrever gratuitamente pelo site.

*Com infomações: Assessoria Feira Central