Feira de imóveis termina nesta quinta-feira em Campo Grande

O 8º Feirão Habita Campo Grande, que começou no sábado (22) termina nesta quinta (27), no Shopping Norte Sul Plaza. A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) reuniu dez imobiliárias, construtoras e incorporadoras em frente à Loja da Habitação.

Elas colocaram à disposição mais de 1.100 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 208 mil Reais. Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, de até R$ 30 mil para ajudar na entrada do financiamento do primeiro imóvel, os parceiros do Parque Privado ofereceram pelo menos 6 mil Reais por unidade também para abater na entrada do financiamento imobiliário.

A oitava edição do Feirão segue até às 22 horas no Shopping Norte Sul Plaza, com muitos imóveis à disposição para que o beneficiário possa escolher o que melhor se encaixa em sua preferência.

Renda – Dividem-se nas categorias: 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais), o valor do subsídio será de R$ 30 mil; 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de R$ 2.641,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais) a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos Reais), o valor do subsídio será de R$ 15 mil; e 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 4.701,00 (quatro mil setecentos e um Reais) até o teto estabelecido de 7 (sete) salários mínimos vigentes, o valor do subsídio será de R$ 8 mil.

Quem pode participar?

O interessado em solicitar o subsídio do programa Sonho de Morar deve:

Ter renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não possuir nenhum financiamento de imóvel que esteja vigente;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Os interessados deverão se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

Fica vedado o acúmulo de subsídio do Governo do Estado.

* Com informações Prefeitura de Campo Grande