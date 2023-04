Feira de Livros da Unesp oferece desconto para vendas virtuais

A 5ª Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta-feira (12), em São Paulo. Ela terá formato virtual e presencial até o próximo dia 16, contando com 152 editoras dos mais variados gêneros literários. Os livros terão, no mínimo, 50% de desconto sobre o valor de capa na versão presencial e 40% na virtual.

A versão presencial ocorre no campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp), em São Paulo. Haverá também uma programação cultural durante os dias da feira.

Para conferir a programação completa, editoras participantes, listas de livros disponíveis, calendário de atividades do cardápio cultural e políticas comerciais, basta acessar o site oficial do evento.

*Com informações de Agência Brasil