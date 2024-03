Feirão de empregos nesta terça-feira oferecerá vagas em diversos setores

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove, nesta terça-feira (5), um evento dedicado a disponibilizar chances de emprego em variados setores.

Estarão presentes no evento equipes de recrutamento de empresas de segmentos como: restaurante de comida italiana, rede atacadista, construção civil, engenharia, telecomunicações, transporte de passageiros e cargas, contabilidade, rede nacional de lojas de departamentos, convênio de assistência médica e serviços de consultoria ambiental, análise de água e efluentes.

Nesta edição, há vagas disponíveis na área de comércio (atendente de balcão, ajudante de cozinha, operador de caixa, ajudante de carga e descarga de mercadoria, vendedor interno, operador de telemarketing ativo, dentre outras funções). Ainda há vagas para PcD (Pessoas Com Deficiência) para atuar na construção civil (vigia, oficial de manutenção, servente de obras e pedreiro).

O destaque vai para vagas específicas de uma empresa de serviços de consultoria ambiental: técnico químico (2 vagas) e técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento agropecuário florestal (2 vagas), que exigem ensino médio completo e experiência não comprovada em Carteira.

Interessados devem se cadastrar no piso térreo da Funtrab, das 8 às 11h30 / 13 às 16 horas, na Rua 13 de maio, 2.773 (entre as ruas Dom Aquino e Cândido Mariano), com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Pessoas Com Deficiência(PcD) devem estar munidas de laudo médico atualizado.

Funsat anuncia 2 mil oportunidades de trabalho em 187 profissões

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 2.002 vagas de emprego nesta terça-feira (5) para 187 profissões, distribuídas em 255 empresas de Campo Grande.

Entre as oportunidades, destacam-se 173 vagas para auxiliares de linha de produção, 35 vagas para pedreiros, 28 vagas para desossadores, 14 vagas para auxiliares de logística, 10 vagas para motoristas de caminhão, 10 vagas para borracheiros, entre outras.