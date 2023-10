Feirão de Empregos oferece 1.800 vagas em Campo Grande

O fim de semana será de oportunidade para quem está em busca de um emprego em Campo Grande. A Fundação do Trabalho (Funtrab) realiza, em parceria com a rede atacadista Assaí, o Feirão de Empregos na sexta-feira (20) e no sábado (21). São mais de 1.800 vagas disponíveis na capital.

O Assaí oferece 83 vagas para contratação imediata, destinadas a candidatos com ou sem experiência nas funções de operador de caixa, atendente de loja, fiscal de prevenção e perdas e açougueiro. Pessoas com Deficiência(PcD) também podem participar do processo seletivo. Além do salário, os contratados terão direito ao seguro de vida, assistência médica-odontológica, vale-transporte, refeição no local dentre outros benefícios.

SERVIÇO

A ação será nesta sexta e sábado (20 e 21/10), das 8 às 13 horas, no estacionamento da loja Assaí Acrissul MS, situada na Avenida Fábio Zahran, 7.919 – Jardim América.

*com informações da Funtrab