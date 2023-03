Feirão do Turismo apresenta belezas do estado com preço especiais

Com a participação de quatro municípios da Rota Pantanal Bonito (Corumbá, Jardim, Bodoquena e Miranda) começa nesta segunda-feira (06) o Feirão do Turismo, das 10h às 22h, no piso superior do Shopping Campo Grande.

A segunda edição do feirão é uma oportunidade para os sul-mato-grossenses conhecerem os atrativos da região e programarem passeios aproveitando os pacotes promocionais oferecidos pelas agências.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, a interlocutora da Rota Pantanal Bonito, Emanuelli Ribeiro, destacou que o público pode conferir de perto uma exposição com todos os atrativos e serviços dos quatro municípios, incluindo informações da hotelaria, passeios e até mesmo sorteios especiais. Confira a entrevista completa: