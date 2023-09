Feminicídio: Jovem é morta na frente dos filhos

No município de Anastácio uma jovem de 22 anos foi assassinada na frente dos filhos. O suspeito do crime, companheiro e pai das crianças, está foragido e a arma do crime ainda não foi encontrada. O crime ocorreu na sexta-feira (08).

Mikaela Oliveira foi encontrada morta com sinais de violência em Anastácio, município a 136 km de Campo grande. O principal suspeito é o companheiro Juliano Azevedo, de 28 anos, que teria matado a mulher na frente dos filhos. O crime ocorreu em um bairro residencial, próximo à aldeia terena “Aldeinha”.

A vítima foi encontrada dentro do banheiro, com diversas perfurações pelo corpo. Juliano fugiu com os filhos do casal, de 2 e 3 anos após o crime. Segundo o delegado Luís Fernando Mesquita, responsável pelo caso, a perícia foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para elaboração de laudo.

Continue Lendo...

Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, ao chegar no local constatou-se se tratar de um crime de feminicídio. Após a elaboração do laudo a investigação deve continuar de forma ininterrupta, visando a prisão ainda em flagrante delito do suspeito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em uma publicação nas redes sociais, a Aldeinha pediu conforto aos familiares e lamentou a morte da jovem, sobrinha da vice-cacique terena. O caso segue em investigação.

A equipe de reportagem da CBN – Campo Grande tentou contato com a Polícia Civil e aguarda o desenrolar do caso.

Aumento de Feminicídios em Mato Grosso do Sul

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Público divulgado em julho deste ano, apontam que Mato grosso do Sul teve aumento no número de casos de feminicídios. Comparando aos anos de 2021 e 2022. No ano passado foram 40 casos, 7 a mais que em 2021. Quando foram registrados 33 casos. Um aumento de 20% nesta estatística