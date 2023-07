Feminicídio: "Vizinhos podem evitar, sob o risco de responder por conivência", frisa delegada

A tipificação do assassinato de mulher pelo companheiro, nominado como feminicídio, nada mais é que crime de ódio praticado por quem deveria representar o amor, o companheirismo, a segurança.

Com a sequência de dois crimes, em menos de 48 horas, no final de semana na Capital, o Jornal CBN Campo Grande conversou nesta terça-feira (04) com a delegada titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), Elaine Benicasa.

Durante a entrevista, a delegada ressaltou um comportamento recorrente nos relacionamentos violentos. Todos, segundo Benicasa são abusivos.

“Nos crimes de feminicídio todos são relacionamentos abusivos (…) Começa a controlar o celular, o ir e vir, o jeito de se expressar e quando ela menos espera está no ciclo de violência doméstica”.

A titular da Deam frisou ainda que toda sociedade é responsável pela denúncia de casos de violência doméstica e destacou que quem se omite pode inclusive responder judicialmente.

“Nestes dois últimos casos, pessoas do entorno poderiam ter evitado(…) Familiares, vizinhos podem evitar denunciando, sob o risco de responder por conivência”. A entrevista completa você acompanha no link.