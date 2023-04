Feriado de temperaturas amenas e variação de nebulosidade em MS

O feriado de Tiradentes será de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. As temperaturas devem ficar amenas, e a previsão é de que ao longo do dia faça sol e haja algumas nuvens no céu. A informação é do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Campo Grande, a temperatura mínima será de 15°C e a máxima de 26°C. No norte do estado, em Coxim, os termômetros devem marcar mínima de 15º C e máxima de 30ºC, a previsão é mesma para Corumbá, na região pantaneira.

No sudoeste do estado, em Porto Murtinho, os termômetros devem registrar mínima de 13ºC e máxima de 30ºC. Em Ponta Porã, sul do estado, a mínima deve ser de 12ºC e a máxima de 26ºC e em Três Lagoas a mínima deve ser de 15ºC e a máxima não deve passar dos 27ºC.