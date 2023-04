Feriado não é desculpa para não se vacinar, confira unidades abertas durante o final de semana

Feriado não é desculpa para não se vacinar. Entre os dias 6 e 8, sete unidade básicas e de saúde da família estarão abertas para vacinação contra Influenza e Covid-19 e testagem. O atendimento acontece das 7h às 17h, sem intervalo.

Sendo as unidades abertas: UBS Dona Neta, UBS 26 de Agosto, USF Moreninha, USF São Francisco, USF Silvia Regina , USF Noroeste e USF Batistão

Vacinação Covid-19

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliou os públicos aptos a receber a vacina Bivalente. A partir de agora, pessoas com comorbidades de 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, também pode receber o imunizante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além destes públicos, a bivalente está disponível também para trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após mais oito semanas.

Vacinação Influenza

A campanha nacional contra a gripe teve início nesta semana em Campo Grande e a meta é vacinar cerca de 200 mil pessoas que fazem parte dos 18 grupos elencados pelo Ministério da Saúde como prioritários:

Idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidade, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.