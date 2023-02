Fertilizantes tem redução de 25% no preço médio em Mato Grosso do Sul

De acordo com o Boletim de Fertilizantes da Aprosoja, Mato Grosso do Sul fechou janeiro com redução de 25% no preço médio dos fertilizantes. O cloreto de potássio (KCl) teve a maior redução, com 32%; seguido do formulado de nitrogênio, fósforo e potássio (NPK), com 30% e o fosfato monoamônico (MAP), com 14%.

Apesar dessa redução no preço dos fertilizantes, outros insumos utilizados para implantação e manejo das áreas continuam com valores de compra elevados, impedindo que a queda seja percebida pelo produtor, quando se trata do montante de custos.

Neste mesmo mês, o total da importação apresentou aumento médio de 305% no volume, totalizando 127 mil toneladas de insumos. O destaque do período foi para os insumos fosfatados, com incremento de 702% em comparação com janeiro de 2022. Os produtos importados pelo MS têm origem no China, Rússia, Canadá, Bolívia e Estados Unidos.

Os dados disponibilizados baseiam-se em informações da Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e da Secretaria de Comércio Exterior (SECEX).

*Com informações/ APROSOJA/MS