Festa da Linguiça de Maracaju é realizada com sucesso no município

Considerada uma das festividades mais tradicionais de Mato Grosso do Sul, a 27ª Festa da Linguiça, organizada pelo Rotary Club de Maracaju, Casa da Amizade, com o apoio do Governo do Estado e a Prefeitura de Maracaju encerrou ontem, feriado (1°) com registro de 35 mil visitantes, segundo os organizadores.

O evento ocorreu entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza e contou ainda com shows musicais dos cantores Munhoz e Mariano, Yasmin Santos, e a dupla Gian e Giovani.



Durante os quatro dias de realização, foram vendidas mais de 10 toneladas de linguiça e toda a renda será destinada às entidades socioassistenciais do município, entre elas, o Hospital Soriano Corrêa da Silva e projetos sociais da PM (Polícia Militar).

Para o governador Eduardo Riedel, que esteve presente na abertura e no encerramento, o evento contribui para a economia do município, além de apoiar instituições de caridade.

O pavilhão do Rotary Club contabilizou mais de 5 mil refeições servidas. O evento é um dos maiores da gastronomia do estado, responsável por atrair milhares de visitantes para o município, além de aquecer a economia local, oportuniza trabalhos temporários e dá visibilidade ao município.

Com características únicas, a linguiça de Maracaju deu origem a tradicional Festa da Linguiça que há 26 anos movimenta a economia não só do município, mas de todo Estado.

*Com informações Governo do Estado e Prefeitura de Maracaju