Festa da Virada será na Cidade do Natal

Passar a virada de ano em um local especial, com amigos e família se torna algo mágico. Em Campo Grande, a tradicional festa da virada será realizada na Vila Morena (atual cidade do Natal), localizada nos altos da Afonso Pena.

Na noite do dia 31 de dezembro, a programação conta com atrações e shows musicais que vão até a madrugada, com direito à queima de fogos (pirotecnia sem barulho) por quatro minutos.

Continue Lendo...

Conforme a organização, o evento começa às 17h30, com funcionamento de brinquedos e a Casa do Papai Noel até às 20h30. A praça de alimentação também funciona, com horário estendido até 1h30.

A partir das 21h, tem a Parada Natalina e às 22h o show continua com o DJ BWM, seguindo a apresentação com o grupo “Samba 10” às 23h até o término da programação, já na madrugada.

*Com informações da PMCG