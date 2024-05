Festa do Queijo de Rochedinho é adiada para junho

A tradicional Festa do Queijo de Rochedinho, que seria realizada no dia 11 de maio, será adiada para o dia 8 de junho de 2024. A medida foi tomada por conta do crescente número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que está no seu período de ‘pico’ de transmissão. Segundo levantamento do Ministério da Saúde, o intervalo entre 27 de abril e 18 de maio é considerado de alto risco de contágio.

A decisão foi tomada pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), que é responsável pela organização do evento, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde do Município (Sesau), que está monitorando as medidas do plano de ação estabelecido em resposta ao atual cenário de surto de doenças respiratórias. Entre as ações está a ativação do Centro de Operações de Emergência (COE) para SRAG, a contratação de mais profissionais de saúde e a expansão do número de leitos disponíveis.

"Sabemos da importância do evento para os produtores e tantas famílias de Rochedinho, mas entendemos que a saúde da nossa população é prioridade. E neste momento nos acautelarmos e evitarmos aglomerações e novos contágios é fundamental para todos. Diante do decreto de situação de emergência, a Prefeitura precisa tomar algumas precauções e o adiamento do evento segue esses cuidados", justifica a prefeita Adriane Lopes.

*com informações da Prefeitura de Campo Grande