Festas de final de ano e cobrança por desempenho podem acionar gatilhos emocionais

A proximidade das festas de Natal e Ano Novo traz consigo a autoavaliação do ano que está chegando ao fim. O excesso de cobrança pelo alto desempenho e a necessidade de realização pessoal pode despertar frustrações adormecidas ao longo do ano.

Para a psicóloga do Sesc Saúde, Viviana Ruiz, ressaltou a importância de ficar atento na família como um todo: adultos, crianças e idosos.

"Esse é um periodo do ano que a gente tem muitas pressões, seja dos amigos, bater metas, cumprir prazos, tem as nossas frustrações de não ter cumprido algo, então se nós tivermos com a saúde mental nutrida, cuidada, nós vamos conseguir enfrentar este período com mais tranquilidade. Eu considero esta época como uma maratona, porque vira uma correria para todo mundo em diversos sentidos. Igualmente a um atleta, nós devemos nos preparar para enfrentar tudo isso".

Em relação a metas ainda não cumpridas, a 13 dias do final do ano, a psicológa reforçou a necessidade de focar nas prioridades.

"A gente precisa olhar para aquilo que não conseguiu cumprir com empatia. O que eu consigo fazer agora? Então focar a energia para tentar cumprir os prazos", orientou a Viviana.

Ruiz falou do serviço de psicologia do Sesc que segue aberto ao atendimento de comerciários e dependentes ao longo o ano, sem a necessidade de avaliação médica. Acompanhe a entrevista completa.