Festival América do Sul apresenta artistas regionais e internacionais

Com foco na sustentabilidade e na integração entre os países, o Festival América do Sul começa nesta quinta-feira (9) com atrações culturais regionais, nacionais e internacionais. Evento que já é tradicional no Estado tem Corumbá como sua cidade anfitriã para levar cultura e fomentar a história de vários povos.

Ao todo são 120 atrações culturais do Brasil e de outros países, incluindo apresentações musicais, de teatro, circo, dança, artes visuais. Realizado no Pantanal Sul-Mato-Grossense, um dos biomas mais importantes do mundo, o Festival terá apresentações de artistas consagrados como Amado Batista, Neguinho da Beija-Flor, Criolo e Frejat.

Neste primeiro dia de atrações já vão ocorrer vários eventos como oficinas, contações de histórias, Tenda dos Saberes (espaço para cultura indígena e quilombola para venda de artesanatos e pratos tradicionais), apresentação do espetáculo “Etnicidades” do Grupo Mahila de Campo Grande, entre outros.

Continue Lendo...

A abertura do Festival será às 19h30 na Praça Generoso, em Corumbá, com a participação do governador Eduardo Riedel. O primeiro show será de Nestor Ló e Los Caminantes e depois do cantor sertanejo Amado Batista, que é a atração principal da noite. O show está previsto para começar às 21h30. A cantora Rita Benneditto fecha a noite com apresentação no Palco do Porto, a partir das 23 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento começa nesta quinta-feira (9) e segue até domingo (12). A expectativa de público é de 140 mil pessoas nos quatro dias. O evento vai enfatizar ainda o recolhimento de resíduos, estimulando práticas sustentáveis.

Confira toda a programação do Festival

*Com informações do Governo do Estado