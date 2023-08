Festival de Inverno de Bonito será lançado nesta quinta-feira em Campo Grande

Bonito volta a celebrar a pluralidade cultural em meio a um dos cenários mais prestigiados do Brasil. Para contar todos os detalhes do Festival de Inverno de Bonito 2023, o Governo de Mato Grosso do Sul realiza uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (3), às 14 horas, na Estação Cultural Teatro do Mundo, que fica na Rua Barão do Melgaço, 177, Centro, em Campo Grande.

Com um dia a mais de duração, o Festival de Bonito, que será realizado de 23 a 27 de agosto, terá diversas atrações culturais como shows musicais, espetáculos, teatro, dança, circo, arte, tecnologia, interatividade, cenografia, atrações infantis e diversas atividades paralelas. A arte inspira onde a natureza respira.

Para o governador Eduardo Riedel, é uma oportunidade de celebrar a cultura e o entretenimento, respeitando a natureza, e mesclando atrações nacionais e regionais. “Nossa diversidade cultural se destaca por sua associação ao meio ambiente e ao turismo. Estão na simplicidade, sensibilidade e leveza do Pantanal de Manoel de Barros; no Trem do Pantanal, de Paulo Simões e Geraldo Roca; no artesanato com influências dos nossos povos indígenas; na culinária e na música, tão influenciadas pelas nossas fronteiras com Paraguai e Bolívia e pelas nossas divisas, que em vez de dividirem nos unem a toda essa riqueza; e estão em diversas outras manifestações”, afirma Eduardo Riedel.

*Com informações/Governo do Estado de MS