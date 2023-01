Festival de Pesca de Corumbá incentiva o pesque e solte

Paralisado em 2012 e retomado no ano passado com recorde de participantes, o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (Fipec) é um evento que atrai centenas de pescadores de Mato Grosso do Sul e de outros estados e do país vizinho (Bolívia), com foco na prática de uma modalidade que já se consolidou nos rios do Pantanal: o pesque e solte. Este ano, o campeonato será realizado de 3 a 5 de fevereiro, no Rio Paraguai.

Em sua segunda edição, o festival é considerado um dos maiores eventos da pesca esportiva em água doce no Brasil e tem o apoio do Governo do Estado. Promovido pela prefeitura de Corumbá e Acert (Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo), a próxima edição ampliou para 350 o número de equipes na prova principal (adulta) e 1.500 inscrições para infanto-juvenil, com mais de R$ 100 mil em prêmios (um carro zero, moto, barco de alumínio e motor de popa).