Festival de pesca de Corumbá será realizado em fevereiro

Após retornar em 2022, o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá (Fipec) será realizado este ano dos dias 3 a 5 de fevereiro no Rio Paraguai. O evento atrai centenas de pescadores de Mato Grosso do Sul e de outros estados e também da Bolívia, com foco na prática de uma modalidade que já se consolidou nos rios do Pantanal: o pesque e solte.

Considerado um dos maiores eventos da pesca esportiva em água doce no Brasil e promovido pela prefeitura de Corumbá, com a Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo, o festival traz em sua segunda edição a ampliação para 350 o número de equipes na prova principal, da categoria adulta, e 1.500 inscrições para infanto-juvenil, com mais de R$ 100 mil em prêmios, inlcuindo um carro zero, moto, barco de alumínio e motor de popa.

O Festival Internacional de Pesca Esportiva promove também a visibilidade para o destino de pesca esportiva do Pantanal. Corumbá, distante 420 km de Campo Grande, tem a maior estrutura de barcos-hotéis e hotéis para a prática desse apaixonante esporte. A cidade recebe mais de 30 mil pescadores esportivos por ano, atraídos pelas belezas da região, com mais de 65% de área do pantanal em Mato Grosso do Sul e pela piscosidade dos seus rios.

A prova adulta será realizada no dia 5 de fevereiro, das 7h às 15h, com saída no Porto-Geral. Em 2022, foram 256 equipes e mais de 700 pescadores esportivos. A categoria infanto-juvenil (6 a 17 anos), na prainha do Rio Paraguai, será no dia 4, a partir das 7h30. No dia 3, acontecerá a abertura oficial e entrega dos kits e haverá também shows ao vivo no Porto-Geral, com praça de alimentação.

Para participar basta fazer a inscrição no endereço eletrônico: https://fipec.ms.gov.br/

*Com informações da assessoria da Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo