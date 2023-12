Festival de Praia 2023 em Sonora promove lazer e esporte para todas as idades

A quarta etapa do Festival de Praia 2023 acontecerá nos dias 9 e 10 de dezembro, no balneário municipal de Sonora. O evento é gratuito e aberto a toda a população local.

O festival oferece oficinas de futevôlei, beach tennis e beach hand, além de uma série de atividades recreativas e de lazer para crianças, jovens e adultos. Entre as atividades estão brinquedos infláveis, lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos, jogos de mesa e corrida kids.

Continue Lendo...

O evento tem como objetivo promover o lazer e o esporte para a comunidade local, além de dar visibilidade aos esportes de areia. A gerente de lazer da Fundesporte, Edméia Pacheco, ressaltou que o festival é de extrema importância para a manutenção dos esportes praticados na areia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um evento de grande valia para a cidade e o estado, representa uma grande movimentação que prestigia as nossas cidades que possuem praias de água doce, o meio ambiente, as nossas atividades ao ar livre e o esporte de participação juntamente com o esporte de lazer”, enfatizou.

O evento é realizado em parceria com as federações estaduais de tênis, handebol e futevôlei, que fornecem a estrutura, além das prefeitura municipai

Cronograma

Sábado

8h: Solenidade de abertura

8h30 às 11h: Jogos e atividades de recreação

14h às 16h30: Jogos e atividades de recreação

Domingo

8h: Jogos e atividades de recreação

12h: Encerramento

*Com informações da Fundesporte