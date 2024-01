Festival de Praia movimenta Bonito com atividades para toda a família

No último fim de semana, a cidade de Bonito recebeu o Festival de Praia, evento promovido pela Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O evento contou com campeonatos e oficinas de Beach Tennis, Beach Hand e Futevôlei, além de atividades de lazer para toda a família.

Continue Lendo...

As oficinas, ministradas pelos árbitros das modalidades, foram abertas ao público em geral, mesmo para quem não participasse dos campeonatos. A ideia foi apresentar as modalidades para quem ainda não as conhecia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Beach Hand, uma das novidades do evento, as equipes são compostas por três jogadores na linha e mais um coringa. O jogo acontece em dois períodos de dez minutos, e o vencedor é a equipe que marcar mais gols.

No total, foram realizadas 35 duplas de Beach Tennis, 35 duplas de Futevôlei e duas equipes de Beach Hand.

*Com informações da Fundesporte