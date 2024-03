Festival de Verão terá atividades para todas as idades

Com o intuito de promover e proporcionar alternativas de lazer e atividades físicas à comunidade, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), vinculada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), organiza a Segunda Edição do Festival de Verão no Parque, marcado para o dia 10 de março, a partir das 7 horas.

O evento abrigará uma variedade de atividades gratuitas, como ioga, Fire bikers kids, capoeira, muay thay, jiu-jitsu, brinquedos, show artístico, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipas, skate, caminhada orientada, crossfit, entre outras.

A 17ª Edição da corrida e caminhada feminina também será destaque no Festival de Verão no Parque, em celebração ao Dia da Mulher. A proposta do evento é oferecer opções de atividades físicas, lazer, esportes participativos e momentos culturais no Parque das Nações Indígenas, acessíveis a todos.

Herculano Borges, diretor-presidente da Fundesporte, enfatiza que é uma oportunidade para toda a família praticar esportes e desfrutar de atividades de lazer conjuntas. "Na Fundesporte, preocupamo-nos com o esporte no Mato Grosso do Sul e também com o lazer para todas as pessoas. O Festival de Verão no Parque visa unir as pessoas, com atividades voltadas desde as crianças até as pessoas idosas", destaca.

Marcelo Miranda, secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, ressalta o compromisso em promover eventos que atendam à saúde e ao bem-estar da população. "Num momento em que os índices de obesidade e os problemas relacionados à saúde física e mental nos alertam cada vez mais, é crucial promover um estilo de vida ativo e saudável. Portanto, o Festival vem ao encontro disso, visando oferecer uma variedade de atividades físicas para todas as idades e habilidades, incentivando a população a se movimentar, se divertir e se conectar com a natureza."

*Com informações da Fundesporte