Festival Internacional da Carne homenageia Arildo Flores

De 15 a 17 de setembro a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul) promoverá o 1º Festival Internacional da Carne, no Parque Laucídio Coelho, em Campo Grande. Churrasco é cultura e sabemos que o churrasco é cultural em Mato Grosso do Sul e prova disso é o sucesso das edições anteriores do festival da carne a nível nacional, quando mais de 25 mil pessoas visitaram o evento, consumindo quase 7 toneladas de carne e gerando mais de 500 empregos diretos e indiretos.

O festival será dividido em estações com diversos cortes de carne que serão servidos aos visitantes. Além disso, haverá uma programação cultural, com apresentações musicais de artistas nacional e local. Também haverá uma programação científica, com um circuito de palestras sobre aspectos da produção bovina, desde o pasto até o prato do consumidor.

Os portões do Parque Laucídio Coelho serão abertos para os visitantes das 11 às 23 horas.

Mato Grosso do Sul possui um rebanho bovino estimado em 18,6 milhões de cabeça. É conhecido mundialmente pela qualidade de sua carne, principalmente pela forma sustentável de sua criação. No Festival internacional da carne haverá um campeonato internacional de assadores, com participação de convidados de toda a América do Sul.

Além disso o grande homenageado será o mestre em carnes Arildo Flores, ícone e percursor do churrasco no nosso estado. E que alegria ver o Arildo desfrutando de seu legado!

