Festival oferece atividades esportivas para pessoas com deficiência auditiva

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), promove no sábado (4) a primeira edição do Festival Surdolímpico. O evento acontecerá no Centro Poliesportivo Mamede Assem José, popularmente conhecido como Poliesportivo da Vila Almeida, em Campo Grande, das 14 às 17 horas. A entrada é gratuita e as inscrições serão feitas no local.

O objetivo é proporcionar uma tarde de vivências em três modalidades esportivas (badminton, futebol society e handebol), oportunizando à pessoa surda a iniciação e aproximação com esporte Surdolímpico. Haverá demonstração de fundamentos e regras com dois professores de Educação Física surdos: Eduardo Favaro e Tiago Marçal. As atividades serão destinadas a crianças (acima de 12 anos), jovens e adultos.

A expectativa é de que cerca de 200 crianças e jovens participem do Festival. “O esporte e a inclusão andam juntos. Queremos através desse evento que pessoas surdas e com qualquer tipo de deficiência auditiva vivenciem o esporte e o percebam como uma ferramenta capaz de fortalecer a autoestima e o bem-estar”, destaca o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda.

“Com a orientação de profissionais de Educação Física capacitados, o Festival tem a finalidade de evidenciar, principalmente a crianças e jovens, que o esporte é uma forma de melhorar a condição de vida, conseguir reconhecimento na sociedade e ampliar a prática regular e saudável de atividades físicas”, enfatiza o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

No Brasil existem quase 10,7 milhões de deficientes auditivos, segundo censo de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, a surdez em si não implica em restrições à prática de atividade física e não existem esportes mais ou menos adequados para surdos. Entretanto, as limitações linguísticas e comunicacionais podem dificultar a compreensão e o relacionamento, interferindo na aprendizagem e no comportamento do indivíduo.

Serviço

Evento: 1º Festival Surdolímpico

Local: Centro Poliesportivo Mamede Assem José - Av. Eng. Amélio Carvalho Baís, 1.890 - Vila Almeida, Campo Grande

Data: 4 de março (sábado)

Horário: 14 às 17 horas

Entrada gratuita

*com informações da Fundesporte