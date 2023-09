Festival Paralímpico em Campo Grande promove inclusão de crianças e adolescentes

Cerca de 100 crianças e adolescentes participaram da segunda edição do Festival Paralímpico 2023, que aconteceu no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande, no último sábado (23). O evento, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), em parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul, teve como objetivo promover a inclusão de crianças e adolescentes com e sem deficiência por meio da experimentação de atividades esportivas paralímpicas.

De forma lúdica e recreativa, quatro modalidades esportivas foram apresentadas aos participantes: atletismo, bocha paralímpica, futebol de cinco (para cegos) e voleibol sentado. Os jovens tiveram a oportunidade de praticar as modalidades e conhecer mais sobre o Movimento Paralímpico.

“O esporte é uma grande oportunidade de inclusão, além de fornecer autonomia e oportunidades. Temos exemplos de atletas com deficiência que conheceram o esporte e hoje já viajam o Brasil e o mundo para competir”, destacou o diretor-presidente da Fundesporte, Herculano Borges.

Além de despertar o interesse pelo esporte, um dos objetivos do Festival é identificar potenciais talentos. “O esporte transformou minha vida e fico muito feliz de ser um exemplo para muitas crianças aqui hoje que estão tendo essa primeira experiência com o esporte paralímpico. Talvez muitos não sejam atletas, mas tenho certeza que o esporte é capaz de mudar o futuro de muita gente, dando mais dignidade e motivação”, enfatizou Yeltsin Jacques, bicampeão paralímpico de atletismo e um dos embaixadores do Festival.

Gabriel Ferreira, uma das revelações do judô paralímpico de Mato Grosso do Sul, também participou do evento. O atleta, que tem deficiência visual, foi campeão dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, na Colômbia. “Eu sempre digo que o esporte é minha vida, eu vivo para isso, para treinar e competir”, revelou.

A segunda edição do Festival Paralímpico 2023 contou com a participação de mais de 21 mil crianças e adolescentes em todo o Brasil. O evento foi realizado em 118 localidades, nas 27 unidades federativas.