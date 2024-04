Festival reúne crianças e adolescentes com autismo em Três Lagoas

Em sintonia com o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em abril pela ONU, Três Lagoas sedia a primeira edição do Festival de Xadrez dos Autistas. O evento, organizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Xadrez (ASMX) e pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), acontece neste sábado (13) na Câmara Municipal da cidade e busca promover a inclusão social e o desenvolvimento de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) através do xadrez.

A programação do Festival contempla diversas atividades, com destaque para a palestra "Jogos e brincadeiras que ajudam no desenvolvimento de crianças com autismo", ministrada pela Dra. Carolina Trevizan. A palestra, aberta ao público em geral, tem como objetivo sensibilizar e orientar pais, professores, diretores e toda a comunidade escolar sobre a importância da criação de um ambiente escolar inclusivo que valorize as potencialidades e necessidades dos alunos com TEA.

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, o esporte é uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e a diversidade. “Acredito que podemos promover a inclusão por meio do esporte, o xadrez para crianças com TEA auxilia dando oportunidades de socialização, no desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas, além de promover o bem-estar físico e emocional”, ressalta Nuñez.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, complementa, afirmando que o xadrez auxilia no desenvolvimento integral das crianças com TEA. "O jogo proporciona um ambiente estruturado e inclusivo que contribui para o aprimoramento da comunicação, da interação social e da autoconfiança desses jovens. Na prática do xadrez, eles encontram uma forma de expressão e interação que fortalece sua autoestima", explica Miranda.

*Com informações da Fundesporte