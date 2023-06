Fetecms abre edital de participação para sua 13ª edição

A Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul (Fetecms) está com inscrições abertas, até o dia 07 de agosto, para sua XIII edição, que será realizada no campus de Campo Grande da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Neste ano, o slogan "Vocês são as cores que iluminam a ciência!" quer destacar a importância dos estudantes envolvidos com pesquisas nas diversas áreas de conhecimento. Marcada para os dias 22 a 25 de outubro, de forma presencial, as inscrições para as 4 modalidades da Feira podem ser realizadas pela internet.

Fetecms

Estudantes e professores da rede pública municipal, estadual, federal e/ou privada do estado de Mato Grosso do Sul podem participar da mostra científica anual de projetos. Outras regiões do país também são convidadas a participar.

A feira conta também com outras programações que acontecem simultaneamente na UFMS, como workshops, palestras e visitas guiadas para escolas. Todos os finalistas recebem certificados e os vencedores são premiados com medalhas, troféus e/ou credenciais para eventos científicos nacionais.

Recebem aprovação os projetos que apresentarem fundamentos científicos de qualquer área do conhecimento, inseridas dentro das modalidades: FETECMSjr, para estudantes do 4º ao 7º ano e FETECMS, direcionada a alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental, do 1º ao 3º ano do Ensino Médio, EJA e alunos do 1º ao 7º semestre do Ensino Técnico Nível Médio integrado ou profissionalizante.

Além de FETECMS MAKER, para projetos que contenham protótipos ou produtos com o foco em inovação e aplicações práticas e FETECMS FUNDECT, que abrange estudantes de escolas públicas e federais de Ensino Médio ou Ensino Técnico integrado ao Ensino Médio, que são contemplados com bolsas de iniciação científica PICTEC para a realização de projetos e pesquisas.

Inscrições

Para participar da Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul, é só acessar o site da Fetecms. Por meio do instagram, @fetecms, a feira também divulga informações e novidades da XIII edição.