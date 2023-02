Fevereiro Laranja: Câmara lança campanha sobre a importância da doação de medula óssea

A Câmara Municipal de Campo Grande lançou neste mês a campanha Fevereiro Laranja, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação de medula óssea. Com o mote “Doar medula óssea é um ato de compaixão”, o Fevereiro Laranja é voltado ao combate à leucemia.

A campanha lançada pela Casa de Leis, com publicidade em seus veículos de comunicação oficiais, visa mais qualidade de vida aos pacientes que sofrem da doença. O diagnóstico precoce e o tratamento são fundamentais para garantir longevidade a quem está debilitado.

Podem ser doadores pessoas com idade entre 18 e 35 anos, desde que não tenham doença infecciosa ou incapacitante, além de não apresentarem doença neoplásica (câncer), hematológica ou do sistema imunológico.

A medula óssea é um tecido líquido encontrado no interior dos ossos. Ele é responsável por produzir as células do sangue: glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas.

Já a Leucemia é uma doença maligna dos glóbulos brancos, geralmente, de origem desconhecida. Tem como principal característica o acúmulo de células doentes na medula óssea, que substituem as células sanguíneas normais.

Mais informações podem ser obtidas clicando aqui ou com o Hemosul, através dos telefones (67) 3312-1500 e 3312-15

*Com informações de Câmara Municipal de Campo Grande