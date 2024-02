Fevereiro Roxo é alerta para três doenças crônicas sem cura

Criada há 10 anos, a Campanha Fevereiro Roxo chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do Alzheimer, Fibromialgia e Lúpus. Em entrevista ao Jornal CBN CG, a reumatologista, Veruska Atalla falou sobre a importância do controle e retardo dos sintomas com tratamento adequado.

“É muito importante que as pessoas a partir dos 40 anos façam acompanhamentos. Façam exames e monitorem situações de risco”.

Sobre cada doença, a médica destacou as situações de risco e predispostas ao desenvolvimento.

"O lúpus é uma doença autoimune crônica que pode causar inflamações em diversos órgãos [...] neste caso as mulheres geralmente são mais acometidas, fatores hormonais, entrando na menopausa pode ter influência. O alzheimer é uma doença neurodegeneratia. A pré-disposição genética, estresse muito grande pode disparar gatilhos. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada e crônica. É uma dor limitante e incapacitante". Acompanhe a entrevista completa.