Fevereiro traz dias chuvosos e temperaturas amenas para MS

O mês de fevereiro começou com bastante água em Mato Grosso do Sul e vai continuar com seus dias chuvosos por um longo período. Essa incidência de água é motivada por uma área de instabilidade, a Zona de Convergência do Atlântico Sul, que atinge grande parte do Centro-Sul do Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa área irá se estabilizar aos poucos, à medida que uma frente fria e úmida se estabelecer no Sul do país, fazendo uma “troca” com o Centro-Sul por um ar mais seco.

ALERTA

Com o grande volume de água que está chegando às cidades de Mato Grosso do Sul desde os últimos dias de janeiro, é necessário ficar atento a possíveis alagamentos, enxurradas e quedas de árvores.

Na manhã desta quarta-feira (1º), o Inmet publicou um aviso de chuvas intensas, de perigo potencial, para todo o Estado. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, de 40 a 60 km/h.

QUINZENA INSTÁVEL

As pesquisas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec) revelam que, nos primeiros 15 dias de fevereiro, municípios da região leste e nordeste terão chuvas acima da média climatológica, por causa da Zona de Convergência e frentes frias.

Além disso, a passagem de perturbações atmosféricas, aliado ao transporte de umidade e aquecimento diurno favoreceram a formação de instabilidades nestas regiões.

Por outro lado, as chuvas ficaram abaixo da média histórica (valores abaixo de 75%), principalmente nas regiões pantaneira, e porção centro-sul das regiões centro-norte e sudoeste do estado, motivado por um sistema de baixa-pressão.