Fiéis de Campo Grande renovam fé e devoção na celebração na Sexta-feira Santa

Na tradição cristã, a Sexta-Feira Santa é um dia de profunda contemplação e recolhimento, marcado pela lembrança da crucificação de Jesus Cristo. Desde os primeiros momentos da manhã desta sexta-feira (29), fiéis da capital se preparam para celebrar a Paixão de Cristo. No Santuário Estadual Nossa Senhora Perpétuo Socorro, a programação começou às 5h30, com adoração ao Santíssimo Sacramento.

Segundo o Reitor do Santuário, Padre Reginaldo Padilha, este momento é de celebrar o sacramento do amor. "Estamos no ápice da Semana Santa, que é o Tríduo Pascal [...] Nós temos a oportunidade de celebrar desde ontem [quinta-feira] até sábado. Hoje é um dia mais reflexivo, momento para viver de maneira simples e meditar, mas amanhã cantaremos 'Ele ressuscitou, Aleluia, Aleluia'."

Entre os fiéis que se dedicaram para viver o período da Quaresma, que antecede a Semana Santa, está Edivaldo Nascimento, que se dedica ao Santuário há 16 anos. "Essa é a renovação que Jesus Cristo deu para nós, nós devemos honrar o nome de Jesus Cristo para a nossa felicidade, pela nossa saúde, pelo nosso bem-estar", ressalta o cristão.

Jerônimo Correia também frequenta o Santuário e coordenou as Vias Sacras no decorrer da Semana Santa. Para Jerônimo, o período é para avaliar as atitudes. "Essa preparação vai enaltecer o nosso coração por esse Cristo que redentor, esse Cristo que olha por você, com misericórdia, com perdão, não faz distinção de pessoas".

Serviço

29 | SEXTA-FEIRA SANTA

Adoração ao Santíssimo Sacramento: até 15h

Celebração da Paixão do Senhor: 15h

Veneração da imagem do Cristo Morto: 16h30

Via-Sacra e Canto do Perdão: 19h

30 | SÁBADO SANTO

Missa da Vigília Pascal na Noite Santa: 19h

31 | DOMINGO DA PÁSCOA

Missa: 7h, 10h, 16h, 18h e 20h |

Cantata de Páscoa: 17h