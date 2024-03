Fiéis dedicam o dia para horas de adoração; confira a programação em um dos santuários da Capital

A Semana Santa é um tempo de reflexão, oração e celebração da fé e esperança, em que os fiéis relembram os últimos momentos da vida de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição.

E a Sexta-feira Santa é um dia de luto pela crucificação de Jesus. Não há missa neste dia, mas Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro está com uma programação que vai até a noite.

A Igreja propõe a Celebração da Paixão às 15h, momento para meditar o mistério da Paixão e Morte do Redentor. À noite, a tradicional Via-Sacra Processional com o Canto do Perdão convida à reflexão e ao arrependimento.

O município de Campo Grande também terá a Encenação da Santa Ceia e da Paixão de Cristo a partir das 17h30, no Espaço Cultural Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena

Já no Sábado Santo (30), A Vigília Pascal é a principal celebração do Ano Litúrgico, que acontecerá às 19h. A partir da Celebração da Luz, das liturgias da Palavra, do Batismo e da Eucaristia, celebramos a Ressurreição de Jesus. A comunidade renova as promessas do Batismo, simbolizando a morte para o pecado e a ressurreição para uma vida nova.

No domingo da Páscoa, o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá missas às 7h, 10h, 16h, 18h e 20h e a Cantata de Páscoa às 17h.