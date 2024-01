Ingredientes:

- 4 filés de carne (pode ser filé mignon ou contrafilé)

- Sal e pimenta a gosto

- 2 colheres de sopa de manteiga

- 1 cebola picada

- 200g de cogumelos frescos fatiados

- 2 colheres de sopa de farinha de trigo

- 1 xícara de caldo de carne

- 1 xícara de creme de leite

- 1 colher de sopa de mostarda

- Suco de meio limão

- Salsinha picada para decorar

Modo de preparo:

1. Tempere os filés com sal e pimenta a gosto.

2. Em uma frigideira grande, derreta a manteiga em fogo médio-alto. Adicione os filés e doure-os dos dois lados. Retire os filés da frigideira e reserve.

3. Na mesma frigideira, adicione a cebola picada e os cogumelos fatiados. Refogue por alguns minutos até que fiquem macios.

4. Polvilhe a farinha de trigo sobre os cogumelos e a cebola, mexendo bem para incorporar.

5. Adicione o caldo de carne aos poucos, mexendo sempre para evitar a formação de grumos.

6. Reduza o fogo para médio-baixo e adicione o creme de leite e a mostarda. Misture bem.

7. Volte os filés para a frigideira e acrescente o suco de limão. Cozinhe por mais alguns minutos até que os filés estejam no ponto desejado.

8. Sirva o Filé à la Reine com o molho por cima, polvilhado com salsinha picada para decorar.

9. Acompanhe com arroz branco e batatas sauté.

Espero que você goste dessa receita! Bom apetite!

