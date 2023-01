Filé de pintado com creme de Cumbaru

Hoje a rota gastronômica pantaneira chega ao pantanal de Miranda para conhecer este lugar encantador e viver novas experiência. Local que além de pousada, situada ao lado de uma antiga olaria, o turista pode vivenciar uma cavalgada ao lado da boiada junto aos peões de uma Comitiva Pantaneira.

Esses verdadeiros safáris a cavalo ou a pé percorrem trilhas pelo Pantanal e parte de Cerrado, A Pantanal Experiência conta ainda com a produção de pescados do Pantanal como o pacu e o pintado. E é justamente o pintado que serve de base para o prato que preparei para hooje.

Um prato que une dois ingredientes bem típicos brasileiros: peixe e castanha. O Pintado, também conhecido como surubim na fronteira do Brasil com o Paraguai, possui carne muito branca e saborosa. Já o cumbaru é nativo da vegetação do cerrado brasileiro, também conhecido como Baru em Goiás. O gosto da amêndoa é parecido com o do amendoim.

Confira a coluna Viagem de Sabores desta quinta-feira (19), na íntegra:

Aprenda a fazer a receita:



500 g de Filé de pintado

30 g de alho picado

1 Limão tahiti

Para o molho de cumbaru

200g de castanha de cumbaru descascada

100g de alho picado

400 ml de creme de leite

50 g de coloral

300 de requeijão crememoso

sal a gosto

Páprica picante a gosto



Preparo:



1.Tempere o pintado, com sal, limão m, páprica picante e alho.

2.Passe na farinha de trigo para empanar e fritar levemente com um pouco de óleo na

frigideira, reserve o peixe.

Para o molho:

1.Triture no liquidificador: o creme de leite, o requeijão, o cumbaru sem casca e o colorau

2. Leve para panela e acerte a textura.

3. Disponha de uma travessa, adicione o peixe e por cima o molho de castanha de cumbaru e as lascas de coco, gratine no forno a 180 graus até dourar e sirva.