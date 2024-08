Filhote de anta é resgatado com queimaduras em Aquidauana

Um filhote de anta foi resgatado com queimaduras nas patas no final de semana (03), em Aquidauana. O animal foi encontrado por um proprietário rural em uma área incendiada recentemente, no pantanal sul-mato-grossense.

A anta não conseguia se mover e não ofereceu resistência à captura. No resgate, os policiais ambientais (PMA), acionados pelo produtor, acondicionaram o filhote e o encaminharam ao Recinto de Amparo e Reabilitação de Animais Silvestres (RARAS), em Bonito.

Segundo o médico veterinário, Marcelo Baía, que atendeu anta - uma fêmea, de cerca de 5 meses e 49 kg - o animal teve as quatro patas queimadas, com perda dos cascos. A expectativa é de que a recuperação ocorra em aproximadamente dois meses. "Apesar do analgésicos, ela ainda sente dor ao pisar e come muito pouco".

Ainda no final de semana, os militares realizaram o resgate de um tamanduá-bandeira. O animal que também foi encaminhado ao RARAS teve mais de 60% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.

A PMA ressalta que com a gravidade dos incêndios as ações de resgate e reabilitação são cruciais para minimizar os danos à fauna e garantir a sobrevivência de espécies afetadas.