Filhotes de Acará são atrações no Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal tem novos habitantes, filhotes de Acará-açu, de nome científico Astronotus crassipinnis. Esses peixes, conhecidos popularmente como Oscar, são comuns baías do Pantanal, mas também pode ser encontrado em porções lênticas de rios e riachos.

Os filhotes, nascidos no maior aquário de água doce do mundo, são frutos do trabalho de conservação desenvolvido pelo Bioparque. Seus pais podem ser vistos no tanque Margens dos Rios.

O Oscar é a maior espécie de acará do Pantanal, podendo atingir até 25 centímetros de comprimento. Enquanto jovens, apresentam um padrão de colorido distinto dos adultos, com corpo escuro e manchas claras irregulares.

Uma característica marcante da espécie é o cuidado biparental, macho e fêmea dividem a responsabilidade de cuidar e proteger os ovos e filhotes. Em caso de ameaça, os pais colocam os filhotes na boca para protegê-los.

Eles também defendem o território contra intrusos, garantindo a segurança dos pequenos, algo crucial para a sobrevivência no habitat natural, onde os predadores são numerosos.

A reprodução desses peixes em ambientes sob cuidados humanos é um indicativo de bem-estar animal. Conforme explica a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri o empreendimento conta com uma equipe que realiza monitoramento e ajustes constantes para garantir o bem-estar de todo o plantel.

“Realizamos um trabalho integralizado entre as equipes do Sistema de Suporte à Vida (SSV), manejo, nutrição, sanidade e bem-estar animal, tornando o trabalho de conservação uma realidade constante no empreendimento”, afirmou.

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul