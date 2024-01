Filme "Karma" abre chamada para seleção de elenco

A BlackStar Produções abre chamada de seleção de elenco para o filme curta-metragem regional "Karma", do diretor Felipe Lourenço. O processo de seleção será presencial, com oportunidade para pessoas negra entre 25 e 40 anos se inscreverem, mesmo quem não tem experiênca de atuação.

Serão selecionados uma mulher e um homem para interpretarem os personagens principais da história.

A trama é centrada em uma protagonista enfrentando dificuldades financeiras, que busca desafiar estereótipos ao explorar oportunidades que surgem diante das adversidades. A ideia é provocar reflexão e debate, desafiando convenções no cenário cinematográfico.

Felipe reconhece o crescente movimento pela representatividade no audiovisual e aponta para a necessidade de romper com estereótipos. “É importante permitir que pessoas negras representem uma variedade de papéis, inclusive aqueles que desafiam expectativas tradicionais [...] o objetivo não é cair em estereótipos ou racismo positivo. Ao invés disso, busca-se criar um espaço para representar a diversidade de experiências, promovendo diálogo e reflexão".

O filme conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC) da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), por meio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os interessados podem enviar nome completo, idade e algumas fotos para o número (67) 99118-1646 até sábado (20).