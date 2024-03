Fim da linha

Clima tenso no PSD. E pode piorar ainda mais dependendo do desfecho das articulações do senador Nelsinho Trad de sacrificar a pré-candidatura do deputado estadual Pedrossian Neto a prefeito de Campo Grande e de pedir a saída do irmão, ex-prefeito Marquinhos Trad, do PSD, para viabilizar aliança com PSDB.

O deputado não esconde o seu inconformismo com a manobra de Nelsinho. Ele emitiu nota à imprensa expressando a surpresa nada agradável de Nelsinho retirá-lo da disputa eleitoral na Capital. Hoje ele iria dar mais detalhes sobre a decapitação da sua pré-candidatura. Só que a manifestação dele em outra nota foi de que política é feita de vitórias e revezes. Ele falou do sonho de ser candidato a prefeito. Tudo não passou de sonho e decepção.

Ele quer entender essa reviravolta no partido, porque tinha até a promessa de apoio financeiro do comandante nacional do PSD, Gilberto Kassab, para tocar sua campanha eleitoral. Ele viu agora que tudo não passou de promessa. Para quem acompanha os bastidores da política já sabia que o plano eleitoral de Pedrossian Neto não tinha futuro nenhum. Só ele não conseguia enxergar isso. Todo o seu esforço foi em vão e o seu projeto eleitoral não tinha como prosperar dentro do partido, porque entra em rota de colisão com as negociações Nelsinho Trad de fechar aliança com os tucanos.

O senador já sinalizou a sua determinação de não colocar em risco parceria de mais de 20 anos com PSDB por causa de uma pré-candidatura sem chance de vitória. E não é só Pedrossian Neto entrou na degola. Nelsinho quer o irmão Marquinhos fora do partido para selar aliança com os tucanos em Campo Grande. Todo esse esforço é para cacifar acordo da segunda vaga de senador na chapa do PSDB nas eleições de 2026. O plano de Nelsinho é fazer dobradinha com o ex-governador Reinaldo Azambuja. Em 2018, Nelsinho foi eleito senador com apoio do Azambuja.

