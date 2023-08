Fim de semana de chuvas e ventos fortes que atingem lavouras de milho em Maracaju

Um transformador pegou fogo na tarde de sexta-feira (18), em Maracaju, cerca de 150 km de Campo Grande. As causas do incidente ainda não foram divulgadas, mas o fogo chegou a atingir uma plantação de milho, próxima a área urbana. As chamas se espalharam bem perto de algumas residências, mas nenhuma casa ou morador foram atingidos, segundo o Corpo de Bombeiros.

As equipes das polícias e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar os danos e conter o fogo. A fumaça foi vista de quilômetros por alguns moradores. E com a mudança no clima ao final do dia, uma forte chuva acompanhada de ventos atingiu lavouras de milho e boa parte da cidade. Por conta das chamas, se formou uma tempestade de fuligem, que atingiu casas dos bairros próximos ao local do incêndio.

Por ter propriedades tóxicas, a fuligem pode provocar problemas respiratórios. É importante que os moradores ao limparem as residências usem proteção como máscaras cirúrgicas para evitar o contato da fuligem com a pele.

Os produtores das lavouras atingidas, tanto no incêndio quanto com os ventos avaliam os estragos e o real dano provocado nesse momento de colheita do grão na região.