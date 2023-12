Fim de semana foi de disputa em Maracaju, com a final da Liga dos Campeões de Boxe de MS

Murilo Alves, campeão dos campeões! No último sábado (09), Maracaju realizou a final da liga dos Campeões de Boxe na Arena Maracaju, preparada para sediar eventos esportivos de várias modalidades em nível estadual e nacional.

O Desafio de Campeões de Boxe fechou a temporada de 2023 organizado pela FDBMS (Federação de Boxe de Mato Grosso do Sul). Representantes de cinco cidades participaram da competição, entre eles, atletas de São Paulo, Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã e Maracaju. Outros combates de qualidade técnica elevada estão definidos, entre os quais, o confronto entre o maracajuense, Frantiesco Barbosa e o campo-grandense Muriel Pereira.

Continue Lendo...

Os jogos seguiram as combinações:



Nicolas Ney (CT Pantaneiro) x Gabriel Silva (Boxe Elite)

Roney Assunção (Team Carlão/Corumbá) x Luís Carlos Fliper (1º Round)

Davy Britto (CTP) X Fernando Soldado (Boxe Elite)

Carlos Soares (Corumbá) x Renan Silva (Campo Grande)

Murilo Alves, que neste ano enfrentou o vice-campeão mundial Keno Marley, no Campeonato Brasileiro, fez a luta principal diante do corumbaense Marcos Vinicius, levando o 1º lugar.