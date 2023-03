Fim de semana será chuvoso em MS

Mato Grosso do Sul terá um fim de semana chuvoso em grande parte do estado, com variação de sol e nebulosidade durante este sábado (11). Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas terão intensidade fraca a moderada durante o dia e a tarde, com possibilidade de chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em Campo Grande, é esperado um dia com chuviscos, chegando à temperatura mínima de 21°C e máxima na casa dos 26°C. Dourados terá mínima de 23ºC e máxima de 29ºC. Ponta Porã chega à máxima de 31°C.

Na região do Bolsão, a mínima fica em 21ºC e máxima a em 28ºC. No leste do estado, a mínima chega a 22°C e a máxima a 27°C.