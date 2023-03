Maratona de Programação da SBC é realizada em MS

A final da 27ª Maratona de Programação da SBC, que conta com competidores representando universidades de todo o país, está sendo realizada na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) em Campo Grande. Essa é a primeira vez que o estado sedia a etapa mais importante da competição, a abertura oficial do evento foi feita nesta sexta-feira (17) no Teatro Glauce Rocha e as provas finais serão realizadas neste sábado (18), das 13h às 18h, no Ginásio Moreninho.

A competição é destinada à estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação na área de computação e afins, como engenharia de software, ciência da computação, engenharia de computação, sistemas de informação, matemática e entre outros).

Cerca de 60 equipes de todo o Brasil participam do evento, que promove a criatividade, a capacidade de trabalho em equipe, a busca de novas soluções de software e a habilidade de resolver problemas sob pressão, como explica o diretor local da maratona, Anderson Viçoso. "Os alunos que estão aqui já se classificaram pela etapa regional em seus estados. Cada equipe tem três alunos, com um computador só, resolvendo de 10 a 14 problemas em inglês num período de cinco horas. Então quem resolver o maior número de problemas em menos tempo, fica melhor colocado e será classificado para o mundial no Egito".

O diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), Márcio de Araújo Pereira falou sobre a importância de apoiar esse tipo de evento para incentivar a educação. "Eventos científicos como esse são os modelos que nós queremos para investir. Nesse evento você tem a união da juventude e dos professores, que cria uma colaboração importante, da educação, do turismo e, sobretudo, do desenvolvimento tecnológico para o estado e para o país".

A equipe classificada em primeiro lugar pelas seletivas regionais foi da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e o participante Tiago Domingos fala sobre o favoritismo para a competição. "É sempre muito legal conseguir chegar em uma final, conhecer novos lugares e novas pessoas. A gente treinou bastante, nosso time já é um pouco mais experiente, estamos tentando cultivar uma cultura lá na Unicamp de maratonas e provas, mas sempre é muito difícil, tem que estudar bastante. Não sei se eu estou confiante, vamos ver o que vai dar".

Após a competição final amanhã (18), das13h às 18h, no Ginásio Moreninho, a cerimônia de anúncio dos resultados e premiação será realizada às 20h no Círculo Militar.