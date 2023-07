Final de semana, antes de mais uma frente fria, pode ter chuva fraca na região sul

Neste sábado (08), que antecede a chegada de mais uma frente fria ao estado, o tempo segue estável com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar seco. No domingo (09), a expectativa é para a volta das chuvas a Mato Grosso do Sul depois de mais de 20 dias com tempo firme.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, hoje a mínima será de 20°C e a máxima de 29°C. No interior, em Dourados, 18°C pela manhã e 30ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 18°C inicialmente e sobem até os 29ºC. Em Ponta Porã terá 20°C pela manhã, com temperatura se elevando gradativamente até 26°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 23°C em Corumbá e máxima de 31°C. Em Aquidauana, os termômetros marcam de 20°C a 30°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho terá pequena amplitude térmica, amanhece com 25°C e chega a 29°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, a temperatura fica entre 17°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 14°C ao amanhecer e 31°C pela tarde.

Domingo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No domingo (09) há previsão para chuva fraca a moderada, principalmente para a região sul do estado. São previstas temperaturas mínimas entre 19 e 20°C e máximas que podem atingir valores de 28°C para as regiões sul e leste do estado.

Nas regiões norte e nordeste do MS, são esperadas mínimas entre 18 e 21°C e máximas podem atingir os 33°C. Na região oeste do estado as temperaturas mínimas ficam entre 22 e 25°C e máximas podem chegar até os 31°C.

Em Campo Grande, mínima de 21°C e máxima de até 29°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Mudanças no tempo

O tempo seco e o cenário de bloqueio atmosférico começam a mudar a partir dos dias 12 e 13 de julho de 2023, com a chegada de uma nova frente fria que irá ‘quebrar’ essa configuração atmosférica.

Existe a probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Porém, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque para as regiões sul e leste do estado.

Além disso, após a passagem da frente fria, espera-se queda mais acentuada das temperaturas a partir do dia 13 de julho e as menores temperaturas devem ocorrer na sexta-feira (14/07), com valores entre 5-8°C, principalmente na região sul de Mato Grosso do Sul.

Ainda alguns modelos de previsão do tempo indicam valores de temperatura mínima ainda mais baixa, entre 3 e 4°C. Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7-8°C.