Final de semana promete programação e folia para todos em Mato Grosso do Sul

Quem está animado para o final de semana, fica tranquilo, tem programação para todos os gostos. A contagem regressiva do carnaval já começou. Em clima de festa, a lista extensa de festa promete agitar os foliões.

A partir de sexta (2):

Espetáculo Dom Casmurro – Adaptação do romance escrito por Machado de Assis do Grupo Casa. O teatro acontece na sexta (2) e sábado (3), rua Visconde de Taunay, 306 – Amambai, às 19h e às 20h30.

Entrada: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), pelo número (67) 99618-2852 (ligação e WhatsApp). Todos pagam meia na compra antecipada

Quintal Sesc – A partir das 16h.

Brincadeiras e gastronomia diversificada, com sushi, doces e choripan e o chop Germânia. no estacionamento da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Campo Grande, na Av. Afonso Pena, 4909. O ambiente do Quintal Sesc é pet friendly.

*A programação é sujeita a alteração em caso de condições climáticas adversas, pois as atividades ocorrem ao ar livre.

Tributo a Eric Clapton – Ás 21h no Blues Bar. A entrada vai custar R$ 25 na hora.

É o Rap, É o Samba – O Capivas Cervejaria, a programação terá coletivo Casa Nova e Samba de um Hiacai, a partir das 17h. A entrada é R$ 10.

Ensaio das escolas de samba – Prestes a chegar as comemorações do carnaval, as escolas abem seus ensaios para o público. Confira abaixo a programação para essa sexta, sábado e domingo.

Cinderela Tradição do José Abrão: a partir das 19h na praça do bairro José Abrão;

Unidos da Vila Carvalho: a partir das 19h na quadra da escola, que fica na Rua Joaquim Manoel de Carvalho, 395 – Vila Carvalho;

Os Catedráticos do Samba: a partir das 19h30, na Rua Macaé, 572 – Bairro Silvia Regina;

Deixa Falar: a partir das 19h30, na Rua Sabino José da Costa, 890 – Vila Nasser;

Igrejinha: o ensaio técnico de rua será no sábado, no monumento Maria Fumaça, na Calógeras, entre a rua Antônio Maria Coelho e avenida Mato Grosso, a partir das 19h30.

Unidos do Cruzeiro: só no domingo, às 16h, na Praça do Bairro Estrela do Sul.

Shopping Campo Grande - Oficina de brinquedos Sucata e Pinturinha, Sexta-feira (2), sábado (3) e domingo (4), a partir das 16h.

Gato Galático e Capitão Pop It, às 16h, a partir de R$ 50.

Shopping Bosque dos Ipês

MegaJump, a partir de dois anos, R$ 20 por pessoa.

Play On Ice (patinação no gelo), a partir de R$ 50.

*Ambos funcionam sexta, sábado e domingo.

Circo Mundo Mágico - Sexta, das 10h às 20h. No sábado e domingo, em três horários: 16h, 18h e 20h.

Exposição sobre a imigração japonesa - Assossiação Okinawa de Campo Grande apresenta a exposição "A Epopeia Noroesute Tetsudo e os Okinawanos de Campo Grande".

A exposição vai das 10h As 22h, em frente ao UCI Cinemas. Entrada gratuita.

Sábado (03/02):

As Depravadas (Bloco de carnaval) - Em frente ao bar do Zé, no calçadão da barão. Das 9h Às 13h30, entrada gratuita.

Tema: Paz & Amor & Alegria & Carnaval

Show Vintage Culture - O DJ Vintage Culture, natural de Mato Grosso do Sul, começa o seu show às 22hm no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Ainda dá tempo de comprar ingressos, clicando aqui.

Vitrine Coletiva - A tradicional feira mensal de brechos acontece na Rua Antônio Corrêa, 55. A entrada é gratuita e começa às 15h até as 22h.

Feira Ziriguidum: Tarde animada com matinê ao som de Karla Coronel e Silveira, customização /oficina de máscaras com Lulu Dokinha, das 16h30 às 17h30. O evento contará ainda com apresentações musicais, como Axé Brasilis e samba do interior com Capoeira do Mato, e uma apresentação circense com a Cia Apoema. A feira acontece na Praça do Preto Velho, localizada na Avenida Fábio Zahran, jardim Paulista, das 16h às 22h. A entrada é gratuita.

Feira Explosão: O tema destaque é de moda, gastronomia e empreendorismo e acontece na orla ferroviária, em frente a Morada dos Baís, das 9h às 17h. Na Av. Noroeste, 5140

Chapeuzinho Vermelho: Um espetáculo gratuito para todas as famílias, encenado pela Turma do Bolonhesa no Teatro do Mundo. O evento acontece às 16h na Estação Cultural Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177 – Centro. A entrada é gratuita.

Feira Arte com Missão e Parceiros: A primeira edição de fevereiro da Feira Arte com Missão e Parceiros traz uma variedade de pratos típicos do Oriente, com destaque para o japchae, comida típica coreana. O evento acontece na R. São Geraldo, 243 – Vila Sargento Amaral, das 15h às 20h. A entrada é gratuita.

Feira Amigos da Lagoa Itatiaia: A comunidade do Tiradentes e região organiza mais uma feirinha à beira da Lagoa Itaiaia com artesanato, comidas variadas, brinquedos e acessórios. O evento tem início às 14h, entre as ruas Tiradentes e Canindé – Tiradentes, com entrada gratuita.

Feira Cultural Coopharádio: A Feira do Coopharádio se junta à folia pré-carnavalesca com bloquinho, show com Fábio Silva, dança árabe com Hana Aysha e show da banda Pra Namoradinha, do Menino Abel. O evento acontece na Praça V, esquina da Spipe Calarge – Bairro Coopharádio, das 17h às 22h. A entrada é gratuita.

Calcinha Molhada Bloco de Carnaval: O bloco Calcinha Molhada antecipa o Carnaval com um encontro na Praça Aquidauana, reunindo DJ Marcelinha, Made in Samba, Lauren Cury, Karla Coronel, Isa Ramos e Afro Queer. O Fraldinha Molhada também está na programação, oferecendo atividades para a criançada. O evento ocorre das 16h às 23h na Praça Aquidauana - Rua Aquidauana, 28, entre Dom Aquino e Barão do Rio Branco – Bairro Amambai, com entrada gratuita.

Último esquenta do Capivara: O Capivara Blasé realiza seu terceiro e último esquenta de Carnaval neste sábado na Arena Sunset – Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas, a partir das 18h. O evento conta com apresentações de Sampri, Grupo Akag, Dany Cristinne e Matheus Kruz. A entrada é R$ 20,00 antecipado e R$ 30,00 na hora.

Tributo ao Barão Vermelho: Os amantes de Barão Vermelho não podem perder o show especial do MS Tributo Festival, promovido pelo Blues Bar. A banda Barones faz tributo ao Barão Vermelho, recriando a energia e a paixão que marcam a trajetória da banda ícone do rock brasileiro. A banda Plebheus faz a abertura. O evento ocorre às 21h no Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro, com entrada R$ 30 na hora.

Festa a Fantasia: O Garagi Events organiza um super rolê a fantasia antecipando a folia do Carnaval neste sábado. As melhores fantasias, por categoria, serão premiadas, além de música ao vivo e setlist com DJ. O evento ocorre às 21h no Garagi Events – R. Coxim, 881 – Coronel Antonino, com entrada R$ 50,00, e venda antecipada pelo WhatsApp (67) 99986-6496.

Carnaval de Corumbá em CG: Representantes das escolas de samba de Corumbá fazem um aquecimento para o Carnaval no Shopping Campo Grande neste sábado, das 10h às 22h. O evento conta com 15 percussionistas, mestre-sala, porta-bandeira, estandarte, Bloco dos Palhaços, dançarinos e Ala das Pastoras, trazendo marchinhas e muita alegria.

Esquenta de Carnaval do Norte Sul: O Shopping Norte Sul Plaza entra no clima de Carnaval com uma programação especial neste sábado, incluindo oficinas gratuitas, lançamento do Carnaval de Corumbá e diversas atividades voltadas à folia. O evento começa às 15h no Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jockey Club, com entrada gratuita.

Samba no Vexame: A Roda do Caramelo movimenta o Vexame Bar com muito samba a partir das 20h, na Av. Calógeras, 3100 – Centro. A entrada é sob consulta na

Corumbá: Cibalena – O Bloco de Sujos – Cibalena promove seu esquenta tradicional de Carnaval neste sábado. Segundo a Prefeitura de Corumbá, a programação começa 12h e a descida é às 17h. Na concentração na Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho – Corumbá, com entrada: gratuita.

Domingo (04/02):

Farofa com Dendê: O bloco Farofa com Dendê toma conta da Praça Aquidauana no domingão, a partir das 16h. Celebrando a diversidade com ritmo e resistência, o evento une a alegria da folia carnavalesca com a força da luta antirracista. O local é a Praça Aquidauana, na Rua Aquidauana, 28, entre Dom Aquino e Barão do Rio Branco – Bairro Amambai. A entrada é gratuita.

Feijoada da Vila: No Clube Estoril, localizado na Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 - Jardim Autonomista, Arlindinho Cruz, filho do renomado sambista Arlindo Cruz, animará a feijoada da Unidos da Vila Carvalho a partir das 12h. O show especial contará com a interpretação de grandes clássicos do samba. A entrada está disponível a partir de R$ 100, com compra pelo (67) 99270-6330.

Teatro com Bonecos - "Morto Vivo": O grupo Badaiá apresenta a peça de teatro de bonecos "Morto Vivo". As sessões ocorrem às 10h e às 16h no Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 - Amambai. Os ingressos estão disponíveis por R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira), pelo número (67) 99618-2852 (ligação e WhatsApp), com todos pagando meia na compra antecipada.

Arena MS Cultural: No charmoso deck da Arena MS Cultural, localizada na R. Marquês de Lavradio, 399 – Jardim São Lourenço, a festa pré-Carnaval acontece ao som da cantora Juci Ibanez, das 17h às 22h. Além da animação, haverá venda de produtos de expositores criativos, boa comida e recreação infantil com Tia Isa. O evento é pet-friendly e acessível para pessoas com deficiência, com entrada gratuita.

Mercado de Pulgas: A feira ao ar livre Mercado de Pulgas realiza sua segunda edição no domingo. Além de oferecer um espaço para vendas, a feira proporciona a troca entre expositores e clientes. O evento é ideal para quem possui objetos antigos, itens de coleção, peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos. Inspirado no estilo europeu, o evento ocorre das 8h às 14h nos Altos da Avenida Afonso Pena - entrada do Parque dos Poderes, com entrada gratuita.

Pagode da Nuala: O Ponto Bar recebe o pagodão com os DJs Gustavo Freitas e Mari Ogatha, trazendo um setlist recheado de pop e funk a partir das 18h. Em clima de Carnaval, o Made in Samba é a atração principal do evento. O Ponto Bar está localizado na R. Temistócles, 103 – Centro. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 10, pelo link https://bit.ly/49cqKoB.

Liga Pokémon de Estampas Ilustradas: A Liga dos Ipês de Pokémon Estampas Ilustradas continua suas atividades no domingo, das 15h às 20h, no 1º piso do Shopping Bosque dos Ipês, entrada B – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Novos Estados. O evento é uma oportunidade para os fãs da franquia aprimorarem suas coleções de cartas e realizar trocas. A entrada é gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99152-5357.

Corumbá:

Concurso de Marchinhas: Valorizando a música carnavalesca, seus compositores e intérpretes, o tradicional concurso de marchinhas será realizado às 18h no Jardim da Independência – Centro, Corumbá. As marchinhas serão avaliadas por critérios como letra, originalidade, interpretação musical, performance e entrosamento com o público. A entrada é gratuita.

Ensaio das Escolas de Samba: As escolas de samba que desfilarão no Carnaval de Corumbá promovem um ensaio técnico aberto ao público às 19h na Passarela do Samba – Av. General Rondon – Corumbá.



* Com informações do Governo do Estado