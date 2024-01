Final de semana deve ter queda na temperatura máxima, avisa meteorologista

A semana começou com instabilidade em Mato Grosso do Sul, mas pode terminar com queda na temperatura, pelo menos foi que antecipou o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão. Em entrevista ao Jornal CBN CG, ele alertou para o avanço de uma frente fria vinda do sul do país com capacidade para reduzir a temperatura máxima no estado, especialmente nas regiões: sul, leste e central.

“Aqui em Campo Grande esta mudança poderá ser sentida com redução das máximas, possibilidade de chuva, entre domingo e segunda-feira”, avisou Abrahão.

Antecipando a expectativa para os próximos meses de 2024, o meteorologista chamou a atenção dos produtores rurais para a melhor estratégia no plantio deste ano.

“Se confirmar o que os estudos estão apontando, este ano, teremos maio, junho e julho com temperatura abaixo de 10 graus e baixo índice de chuvas, por isso, antecipar o plantio do milho pode ser uma alternativa para evitar a geada desta época”.

Natálio Abrahão falou sobre o alto índice pluviométrico em Campo Grande. "Este começo de ano, a Capital praticamente já atingiu a média para o período de 212 milímetros, para janeiro". Acompanhe a entrevista completa.