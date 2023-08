Final do Festival da Canção das Escolas Estaduais é amanhã

A Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, será o palco da final da segunda edição do "Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul – Prêmio Helena Meirelles". O evento reunirá os 10 alunos finalistas nesta sexta-feira (18), a partir das 16 horas.

Objetivo é ampliar as formas de comunicação por meio da expressão musical, com participação de alunos matriculados na Rede Estadual de Ensino. Segundo o Núcleo de Arte e Cultura (Nuac/SED), as composições apresentadas devem ser inéditas e autorais, tanto na parte musical quanto na letra.

O tema deste ano é “Arte, Educação e Meio Ambiente – Gerando Bons Resultados com a Consciência Limpa”. A primeira fase ocorreu em abril e selecionou 10 alunos para a final.

Apresentações finais

Para a grande decisão, a Banda Company, de Campo Grande, fará os arranjos e a base de acompanhamento das canções finalistas. O grupo é idealizado pelo multi-instrumentista e compositor Adilson Big Fernandes, atuante no mercado artístico-musical desde novembro de 1996, com músicos de alta performance e versatilidade, aliados à utilização de tecnologias, bases eletrônicas, virtual samplers e virtual sounds.

A participação especial ficará a cargo da dupla sertaneja João Lucas e Walter Filho, que tem conquistado espaço no cenário nacional com o ritmo do batidão da viola caipira e vozes de timbre grave. A parceria iniciou carreira em 2007 e, com o segundo CD, lançado ao vivo em Campo Grande em 2009, emplacou nas baladas sertanejas de todo o país. A dupla traz no repertório grandes clássicos do sertanejo e sucessos da atualidade.

Outra participação especial ficará a cargo da aluna do Centro Estadual de Atendimento Multidisciplinar para Altas Habilidades/Superdotação (CEAM/AHS), Marina Silveira Weber, que chegou ao terceiro lugar no 1º Festival da Canção das Escolas Estaduais de Mato Grosso do Sul. Na ocasião, ela participou com a canção “Minha florzinha” e, agora, apresentará a canção “A Arte nos Faz Sonhar”, composta especialmente para o Festival.

Prêmios

Serão premiadas as três melhores canções e o melhor intérprete, que ganhará uma caixa de som bluetooth e troféu. Todos os 10 concorrentes da final receberão um troféu, um violão e um certificado de participação.

Já para a catehgoria de Melhor Canção, o primeiro lugar leva um notebook e troféu; o segundo, um celular e também um troféu; e o terceiro lugar, além do troféu, uma caixa de som bluetooth.

Organizado pelo Núcleo de Arte e Cultura (Nuac) da Secretaria de Estado de Educação (SED ), o Festival conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc) e Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas de Rádio e TV Educativa (Fertel).

*Com informações do Governo do Estado