Fiscalização de transporte irregular para região de Corumbá vai aumentar

O transporte de passageiros intermunicipal para Corumbá ou a partir da cidade para outros destinos vai ter aumento na fiscalização. A Agência Estadual de Regulação (Agems) confirmou que uma empresa foi credenciada para realizar a remoção de veículos apreendidos. Na prática, faltava essa prestação de serviço para que os fiscais pudessem atuar de forma mais intensa.

A empresa contratada tem capacidade para remover até 15 veículos por dia para o pátio instalado em Anastácio. A demanda poderá ser absorvida para os municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda, Ladário e Corumbá. Por se tratar de uma região de fronteira e com potencial turístico, o transporte intermunicipal tem grande volume. A Agems vem realizando fiscalizações, mas com atuação pontual e com fiscais em Campo Grande, onde havia maior estrutura para dar suporte.

“Essa rota do Pantanal é uma região com muito fluxo de clandestinos, onde nossa atuação é sempre presente. Contando agora com serviço para remoção, o combate ao transporte ilegal fica ainda mais eficaz. Poderemos, além de autuar e multar, apreender os veículos, quando for caso”, explica o diretor de Transportes da agência estadual, Matias Gonsales.

O chamamento para ter uma empresa de remoção para essa região do Pantanal já existia desde o ano passado, mas não havia interessados em participar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa contratada é a segunda do ramo a ser credenciada pela Agems. O enfrentamento ao transporte ilegal de passageiros já conta com os serviços que cobrem a região de Campo Grande e Dourados.

Sem serviço para remover e guardar veículos, o trabalho de apreensão ficava limitado, mesmo que essa penalidade fosse aplicável pela legislação. Desde outubro de 2021 foi disponibilizado o edital para as empresas interessadas se credenciarem.