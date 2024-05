Flores de Açúcar que são Arte, por Pat Schmidt

Estive esta semana no lançamento da exposição "Inflorescência" da confeiteira Patrícia Schmidt, na Pigment Gallery em Barcelona na Espanha, com a apresentação de ninguém menos que o grande pai da cozinha molecular, o Chef Ferran Adriá, que disse que as flores de açúcar de Pat são verdadeiros presentes para nossos olhos e mente.

A queridíssima Pat, é brasileira, radicada em Barcelona e que fez fama produzindo bolos confeitados em São Paulo, dando aulas de gastronomia e servindo celebridades como Cláudia Raia e Xuxa, alem de ter marcado a história de grandes festas com bolos esculturais. Em 2007, durante sua entrevista no programa do Jô, para o saudoso Jô Soares, Pat ganhou a alcunha divertida de “bolóloga”. Pois é, a especialista em bolos, ganhou também Barcelona, onde trabalha a frente da casa de sonhos Escribà, junto de seu esposo o também famoso confeiteiro catalão: Christian Escribà.

Pat que é conhecida por suas habilidades excepcionais na criação de doces, decidiu unir sua paixão pela confeitaria com a beleza das flores, resultando em uma experiência única e encantadora.

A exposição “Inflorescência” é uma verdadeira obra de arte, tanto para os amantes da gastronomia, quanto pra quem admira quadros de pinturas de diferentes técnicas, pois também conta com obras artísticas inspiradas na natureza, por Rosa Artero e Marcelo Fuentes, que se comunicam com as obras de Patrícia, que trouxe vários modelos de flores perfeitas, realizadas em açúcar. Belíssimas esculturas em tamanho real que reproduzem a beleza natural da primavera.

O talento de Patrícia Schmidt é evidente em cada detalhe de suas criações. Os bolos, tortas e sobremesas que ela faz são verdadeiras obras-primas, com camadas perfeitamente equilibradas e texturas irresistíveis. Pra quem quiser provar as delícias dessa confeitaria a loja de bolos Escribà fica na Gran Via de Lês Cortes Catalanes, 546 em Barcelona, além de um café e confeitaria na La Rambla, 83, ao lado do mercado da Boqueria, um dos pontos mais turísticos da capital da Catalunha. No aeroporto de Barcelona e vários outros pontos de venda especializados pela Espanha é possível encontrar docinhos, biscoitos e outras guloseimas do casal em embalagens coloridas e criativas.

A confeiteira Patrícia Schmidt busca, através de sua exposição, transmitir não apenas a beleza das flores, mas também a importância de valorizarmos os ingredientes naturais em nossa alimentação. Sua paixão pela confeitaria e pela natureza se unem de forma harmoniosa e inspiradora, proporcionando um deleite para os sentidos.

Se você é um amante da confeitaria e aprecia a delicadeza das flores, a exposição "Inflorescência" é uma experiência para te inspirar e se maravilhar com a combinação perfeita entre arte, sabor e natureza.

